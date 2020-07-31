櫃買中心今（31）日表示，亨泰光學公司（6747）今日送件申請股票櫃檯買賣，產業別是生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，亨泰光學公司成立於民國65年5月間，董事長兼總經理為吳泰雄，主要經營業務是高透氧硬式隱形眼鏡、夜戴型角膜塑型片及客製化軟式隱形眼鏡等，送件時資本額為2億2,000萬元。

亨泰光學公司去（108）年業績，營收4億8,834萬元，稅前盈餘1億3,196萬元，稅後盈餘1億1,528萬元，每股稅後盈餘5.62元。

(工商 )

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