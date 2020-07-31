路透引述知情人士表示，字節跳動考慮將中國業務在香港或上海上市，當中更傾向於香港上市，估值或超過1,000億美元。

知情人士又透露，字節跳動還考慮將非中國業務在歐洲或美國上市的選項。

報導表示，字節跳動原打算作為整體在紐約或香港上市，包括抖音國際版TikTok及其他經營業務，但鑑於美國監管審查收緊，決定分開上市。

字節跳動目前正與港交所就中國業務上市洽談，亦與大陸監管機構探討上市計劃。

字節跳動、港交所對消息不予置評。

(工商 )