新北市一名人妻控訴，丈夫婚後隱瞞行蹤，蒐證後發現偷吃同樣任職於保險公司的女同事小貞（化名），2人多次相約到旅館床戰，事後還在LINE討論「性愛姿勢」，且去年2月間趁她出國時，共度浪漫情人節，一下之氣對2人提告求償，法官最後判決人夫與小貞，應連帶賠償正宮60萬元。

據了解，人妻蒐集到老公與同事偷吃證據後，今年2月間忍不住當面質問丈夫，老公不僅坦承偷吃，還說已經跟小貞交往了3年，且多次到摩鐵開房間。人妻深受打擊，需要服用安眠、抗焦慮藥物，且為改善與老公的婚姻關係提前退休，因而損失270萬元勞動收入，離婚後決定向丈夫、與小貞連帶求償100萬元。

「東森新聞雲」報導，人夫在法院審理時辯稱，與妻子簽訂離婚協議書時，已同意將賣出的名下不動產獲利，全部給妻子當作賠償，對方也曾傳訊息「祝福你們」、「不會做你擔心的事」，認為雙方已經就外遇一事和解，應免除賠償責任。

但新北地方法院認為，人夫未與前妻離婚前，確實與小貞交往、發生性行為，且離婚協議書記載「茲因雙方個性差異不合，無法繼續維持婚姻關係」，內容沒有提及外遇一事，另外，人妻雖然有傳訊給人夫，但難憑這些情緒抒發的用語。就認為人妻不再追究，最後判人夫、小貞應賠償人妻60萬元，全案仍可上訴。

(中時新聞網)