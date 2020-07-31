李前總統登輝先生於昨日辭世，中華職棒為了向李前總統致上最深的敬意，今日起桃園、洲際兩地三連戰賽事也將降半旗。

不僅全台各機關、學校為了悼念李登輝前總統辭世而降半旗3日，今日中職聯盟也發聲明表示，「李登輝先生過去對台灣的職業棒球運動發展十分重視，曾蒞臨職棒元年明星賽。當時台北市立棒球場1萬6千多名觀眾以波浪舞歡迎李總統蒞臨球場，李總統在致詞時表示希望藉棒球運動凝聚民心，創造更好的生活品質。李登輝先生並於職棒三年及職棒七年開幕戰擔任開球嘉賓，為中華職棒史上第一位開球的國家元首。」

自李登輝開始，陳水扁、馬英九、蔡英文等總統都曾為中職開球，李登輝在1990年中職明星賽、1992年中職開幕戰以及1997年台灣大聯盟開幕戰都親臨現場開球，不僅是首位為職棒開球的總統，也是史上唯一一位在兩個聯盟都曾開球的總統。

中職聯盟也分享李登輝生前為中職開球的這珍貴的畫面，和所有球迷朋友一同緬懷這位令人敬重的領導者。

職棒三年開幕戰，前總統李登輝為中職開球。（中華職棒提供）

(中時 )