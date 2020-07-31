美國第二季GDP暴跌32.9%，創下史上最高跌幅；而上周初次請領失業給付人數再攀高，川普又拋出大選延期說，政濟利空打擊投資人信心，當地時間周四工業道瓊指數、標普500指數皆墨。美股受挫，台股發寒。今日台股受到權王台積電(2330)拉回修正影響，開跌69.46點，報12653.46點，盤中挑戰翻紅失敗，午後貼著平盤匍匐前進，尾盤賣壓大舉出籠，使加權指數慘遭滑鐵盧，終場下跌58.12點或0.46%，收12664.8點，所幸仍守住所有均線，成交量2078.36億元。

回顧本月，台股忽高忽低，受盡冷暖。今為本月最後一個交易日，本周上漲360.76點，周K連7紅；本月上漲1043.56點，月K連4紅。今日外資(不含外資自營商)賣超89.0951億元，投信買超2.4248億元，自營商賣超1.3066億元，三大法人賣超87.97億元。

今日集中市場漲跌互見，權值股表現平淡，個股輪番出頭。觀察類股，資服收漲1.22%稱霸大盤，電子零件、光電緊追在後，分別收漲0.97%、0.94%；電子通路收跌2.1%最為疲弱，而半導體收跌1.16%，跌幅僅次電通。觀察權值股，台積電ADR收跌3.37%，台積電則開跌8元、報426元，整日於平盤下震盪，終場跌8.5元或1.96%，收425.5元。高通日前暗指蘋果5G新iPhone將遞延上市，蘋概股聞訊皺眉，其中光學鏡頭一哥大立光(3008)今開高走低，終場收至平盤價3825元；玉晶光(3406)、鴻海(2317)則強打精神，分別收漲1.5%、0.51%。IC設計龍頭聯發科(2454)今將舉行第二季線上法說會，終場逆勢收紅、收漲2.64%。

個股方面，TPK-KY(3673)大啖遠距商機，筆電、平板出貨成長強勁，第二季表現優於預期，亦看好第三季傳統旺季，估營收將季增15-20%，激勵股價高掛漲停至收盤。光寶科(2301)第二代接手經營權，一度觸及漲停，終場收漲8.53%，離50元僅一步之遙。大同(2371)經營權硬仗尚未落幕，加上外資連9賣，被澆滿頭冷水，整日跌停鎖死，創2017年12月來新低價。

5日RSI為68.88，10日RSI為70.68；9日K值為60.54，9日D值為65.16；20日乖離率為2.77。籌碼面部分，三大法人賣超87.97億元，其中外資繼續倒貨，連4日賣超，累計賣超251.77億元；本周累計賣超176.44億元；本月累計買超56.42億元；今年累計賣超5785.71億元。

8月將至，法人點出接下來大盤將聚焦三大指標，分別是7月營收及半年財報、聯發科法說結果及蘋果展望。第一金投顧認為，短期受到中美貿戰、疫情升溫衝擊，預期大盤將陷入高檔震盪，建議短線投資人須居高思危。而公司今上半年財報陸續揭曉，屆時可留意下半年電子傳統旺季營運持續轉強的個股。最後，國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，若蘋果財報優，將能激勵台股。至於類股，美國資金行情擁簇，當地房市應有不錯表現，預期台灣的營建與資產股可望受惠。

(時報資訊)