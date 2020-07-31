儘管新冠肺炎危機籠罩世界各地，但芬蘭電信網路設備大廠諾基亞（Nokia）第二季獲利意外成長。

諾基亞的5G網路業務落後中國華為技術與瑞典愛立信兩大競爭對手，但其第二季每股盈餘為0.06歐元，略高於去年同期的0.05歐元，並優於市場預估的0.03歐元。

諾基亞此前曾以疫情衝擊為由，警告第二季表現將相當疲弱，但周五將全年每股盈餘目標由先前預估的介於0.18～0.28歐元上修至介於0.2～0.3歐元。

惟諾基亞第二季營收年減11%，為50.9億歐元，不如市場預期的52.8億歐元。即將卸任的執行長Rajeev Suri表示，營收下滑主要受到新冠肺炎疫情影響，以及中國業務大幅衰退。Suri的職位將於本周六正式交接給新任執行長Pekka Lundmark。

該公司預估這場疫病對上半年淨營收造成的打擊約為5億歐元。執行長Suri表示，上季因新冠肺炎疫情而失去的營收，大部分將轉移到未來。

(時報資訊)