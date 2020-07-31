新北市警察局於7月31日及8月7日舉辦「小小騎警營馬術體驗」活動。（新北市警察局提供）

新北市警察局於7月31日及8月7日舉辦「小小騎警營馬術體驗」活動。（新北市警察局提供）

新北市警察局於7月31日及8月7日舉辦「小小騎警營馬術體驗」活動。（新北市警察局提供）

暑假期間，新北市警察局於7月31日及8月7日舉辦「小小騎警營馬術體驗」活動，由所屬員警帶著自己的孩子，來到漢諾威馬術俱樂部，體驗騎乘馬匹及認識有關馬匹的相關知識，除了慰勞同仁平日執勤辛勞，亦能藉此增進親子關係，讓許多參加活動的員警及孩子們大呼不虛此行。

一提到新北市警察局騎警隊，相信許多民眾都印象深刻，每逢假日他們的身影就出現在板橋新板特區、淡水漁人碼頭、八里左岸公園、新店碧潭東岸及鶯歌陶瓷老街等著名景點，坐在馬匹上值勤，居高臨下、帥氣又英挺的身影，總是吸引許多民眾目光，尤其孩子們更是笑得開懷搶著合照留念，儼然成為新北市警局的活招牌。

警察局局長陳檡文表示，為了慰勞基層警察同仁平日辛勞，今年首度舉辦「小小騎警營馬術體驗」活動，讓員警在暑假期間帶著孩子來到馬場，參觀騎警訓練過程並上馬體驗騎馬樂趣，員警平日因公務繁忙，跟孩子們相處的時間比較少，也期盼透過這次機會，讓孩子們能與警察父母同歡，讓一向在孩子們面前充滿威嚴形象的警察父母，也有鐵漢柔情的一面。

結束這次難得的騎馬體驗，看到這些孩子們臉上充滿笑容，內心的喜悅溢於言表，與父母間關係更加親密，也讓騎警隊的同仁相當開心。

陳檡文說，基層警察同仁執勤相當辛苦，陪伴家人的時間比較少，辦理此類同歡的活動，希望能讓親子關係更加親密，有了良好的家庭關係當後盾，也能無後顧之憂的專注在治安、交通及為民服務上，讓新北市的治安環境更加進步。

(中時 )