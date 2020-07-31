高雄市長補選倒數不到一個月的時間，國民黨參選人李眉蓁、民進黨參選人陳其邁、民眾黨參選人吳益政皆勤跑基層，衝刺選票。對此，前高雄市長韓國瑜競選時的大將、曾任高雄市新聞局長的王淺秋，今(31日)在廣播節目中則透露，自己看到一個重要大危機，那就是高雄人說「沒有要回去投票」，對此，節目來賓謝龍介也表示認同。

王淺秋今在廣播節目「新聞早點名」中，邀請到國民黨台南市議員謝龍介到場，王淺秋在節目中透露最近自己看到一個重要大危機，也感謝到現在走在路上還是有朋友跟她打氣，有些人說「我是挺你們的」、「我是忠實支持者」，可是這些朋友卻說「沒有要回去投票」，覺得灰心了、鬱悶，因此，她認為「怎麼樣能夠讓大家喚起熱情也是很重要的」。

針對此現象，謝龍介則是點頭認同，他也說，這個一而再再而三的...所以就有人問說要有什麼怪招，其實沒有，橡皮筋也是會失去彈性，兩年投四次票真的也是會厭惡；但他進一步說，這厭惡不是針對一個政治人物，而是對整個政治。

這時，王淺秋也忍不住說，「連我都厭惡了」。謝龍介則說，尤其是當有政黨刻意操弄...。

另外，謝龍介在節目中也說，這次高雄補選，自己到高雄幫輔選時，聽到運將說的話，讓他很感動，對方說，「龍介兄，罷韓，我們都沒去投」；此時，謝龍介感到驚訝並稱，「你騙人? 哪有可能，那不去投，怎麼這麼有這麼多票？」但對方也回應，「真的啦，我們這些司機都沒出去投，我們每天開著車跑一百、二百多公里，感受最深，路真的改變太多」。

講到此，謝龍介說，「各位不要忘了，台灣民主自治史上將近70年來，打破紀錄就韓國瑜一人 ，他一年半裡面重鋪600條路，為什麼從庶民、基層，尤其計程車司機這樣說，因為他們聽到最基層的聲音」。

(中時新聞網)