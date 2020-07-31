總統蔡英文今日上午出席「2020台灣資本市場論壇開幕式」，強調未來將打造台灣成為「亞洲企業資金調度中心」及「亞洲高階資產管理中心」，盼吸引更多國際機構和資金來到台灣，為台灣資本市場注入新活力。

蔡英文指出，前總統李登輝剛剛過世，是台灣社會共同關心的大事，她要再次表達最深切的哀悼。李前總統是世所周知的「民主先生」，在全球化風起雲湧的時代，他帶領台灣，以寧靜革命的方式，走出威權，邁向民主，也確保了台灣經濟體制的健全和繁榮，「民主奇蹟」於是成為全世界記住台灣的方式。

蔡英文認為，對民主的台灣來說，資本市場的活絡，是促進國家整體產業發展最根本的前提，維持資本市場健全及蓬勃發展，也是政府最重要的任務之一。

面對國際經濟情勢變局，包括美中貿易衝突的後續影響，疫情導致全球供應鏈的重組，都帶來很多變動，也創造了很多新的機會。蔡英文希望，把握這些全新的挑戰和機會，吸引更多國際資金來到台灣，強化各項產業發展動能，是政府當下最關鍵的任務。

她提出，要掌握台灣資本市場的兩個既有優勢。第一個優勢，台灣法規透明、審查快速有效率，持續吸引優良企業在台掛牌。到去年底為止，台灣上市櫃公司總家數達到1,717家，總市值超過39.84兆元。這樣的成果，比起2000年，已經分別成長了106%，以及331%，也顯示台灣的資本市場服務，持續受到國際企業的好評。

第二個優勢，台灣資本市場體質健康，殖利率高、交易秩序穩定透明，本益比、市場流動性也優於鄰近的資本市場，所以持續吸引外資來台投資，交易動能非常強勁。尤其近年來，外資持股占總市值比例也不斷升高。到去年底為止，已經達到41.2%，這也是歷史新高。

當全球股市都受到疫情影響，台灣資本市場在政府和在場金融界先進的共同努力以及妥善因應之下，台股近期以來價量齊揚，也創下30年來的新高。蔡英文認為，這表示台灣資本市場，越來越受到國際投資機構的看好和肯定。可以有這樣的成績，都要感謝大家長期以來的投入和努力。

面對未來，蔡英文表示，政府已經規劃兩項重要目標。第一，要讓台灣成為「亞洲企業資金調度中心」。未來將會放寬國際金融企業分行（OBU）的開戶條件以及匯兌規範，增加外幣資金運用的便利性，鼓勵更多跨國企業來台投資，用資金加強產業發展的力道。

第二，把台灣打造成「亞洲高階資產管理中心」。金管會推出「財富管理新方案」，透過法規鬆綁，開放更多元化的金融商品和服務，相信可以擴大財富管理的業務規模，吸引更多國際機構和資金來到台灣，為台灣資本市場注入新活力。

最近有部分公司受到疫情波及，影響獲利以及申請掛牌進度，政府正在全力協助當中，包括放寬掛牌條件，也積極協助企業籌集發展所需要的資金。

(工商 )