台新銀行贊助的台灣女子高爾夫球16歲小將吳佳晏，7月23日聯摘冠軍盃獲「大聯大女子高爾夫公開賽」冠軍寶座，且今年4月正式成為職業球員後，出賽二場皆取得冠軍成績，維持優異表現，已具最年輕球后風範，台新銀行同表慶賀。

台新銀行個人金融事業總處副執行長林尚愷表示，吳佳晏在多項賽事屢創佳績，14歲那年以業餘身分竟奪下2018年歡樂友緣女子公開賽職業及業餘組冠軍，刷新TLPGA最年輕奪冠紀錄。取得職業選手身分後，在高手雲集的職業賽場，她仍能保持沉穩，取得優異成績，各界看好佳晏將持續在重要舞台發揮實力，成為下一個世界級選手，為台灣爭光。

台新銀行強調，該行長期支持國內女子高爾夫球運動，贊助包括曾雅妮、蔡佩穎、錢珮芸、陳之敏等主力球員，協助她們在職業女子高爾夫球的國際舞台上爭取優異表現，為國爭光。未來將持續為選手們加油打氣，成為選手們強有力的後盾，也鼓勵球員積極參賽、累積經驗，在國際賽事嶄露頭角。

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