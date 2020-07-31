台驊投控（2636）第二季營收38.63億元，獲利1.73億元，創掛牌以來單季新高，其中空運獲利達0.95億元，創歷史新高，EPS達1.47元；上半年營收64億元，獲利1.94億元，EPS為1.65元。由於下半年是海空運市場傳統旺季，目前市場運價都在高檔，台驊董事長顏益財表示，如果疫情沒有失控，下半年獲利有機會與上半年相當，全年業績有機會創歷史新高。

顏益財認為，目前多國疫情升溫，但估計是最高峰了，各國經過長時間對於疫情控制累積了經驗，估計應該疫情不會再惡化，下半年海運接力空運成為成長主力，會有好表現。

另買進台驊8.63％股份的大聯大（3702），台驊是該公司合作的19家物流業之一，目前佔比約5％，在大聯大投資台驊後，雙方已開始加強合作，台驊長期規劃是提供大聯大的物流服務以達到五成為目標。

台驊今年第二季海運業務雖受疫情影響，但營運表現比市場其他同行優異很多，毛利較去年同期逆勢成長5％；中歐鐵路，於疫情期間受到海轉鐵、空轉鐵的轉單效益，加上長期和鐵路公司簽訂包艙協議，保證艙位的原因，毛利較去年同期成長113％；空運第二季因國際醫療物資急單需求、亞洲區間電子供應鏈物流運輸大幅成長及空運費運價翻倍成長等因素，毛利比去年同期成長68％。

整體來看，台驊集團第二季毛利高達新台幣6.3億元，較去年同比成長23％，營業費用因集團推動自動化及各項精實計劃等原因，同比去年同期下降5％，營業淨利高達1.7億，較去年同比成長128％，每股盈餘達1.47元，較去年同比成長123％。2020年上半年每股盈餘1.65元，較去年同比成長68％。

對於2020年第三季營運展望，目前全球疫情仍持續延燒，在疫苗還未上市前，各國防疫措施不會鬆懈。過去各國僅能靠全面封城抑制病毒擴散，造成部分經貿活動停擺，目前全球已逐步建立防疫機制，亞洲地區多數國家的工廠已復工，歐美地區雖然部份城市仍採居家辦公，但大部分工廠已正常運營，預期第三季全球貿易量逐步回溫，並優於第二季，特別是海運業務，預期可接力空運，成為下半年主要成長動能。

海運部分由於回補庫存、防疫物資運輸以及船商實施減班計畫，歐美長程航線艙位呈現供不應求，雖然船公司陸續安排加班船緩解艙位，但仍然是一櫃難求。長程線運價自6月中旬以來持續調漲，以亞洲出口美國西岸運價來看，與去年同期相較，運價漲幅接近一倍，在需求逐步回溫及船商減班計畫持續執行下，預期第三季運價可維持在高檔。

第三季為海運傳統旺季，今年度受到疫情影響，歐美秋季開學鋪貨潮遞延至第三季，加上工廠復工庫存回補、全球防疫意識抬頭，醫療物資運輸不間斷等，預期第三季海運貨量訂艙需求持續增長。惟海運業務真正快速反轉向上仍需等到疫情緩和，歐美城市大規模解封之際。

中歐鐵路業務方面，中歐鐵路具備的獨特優勢(運輸時間只有海運1/3，運輸成本僅為空運一半)已成為中國大陸非沿海地區客戶與歐洲國家貿易往來的重要運輸工具，特別是目前歐洲線海運艙位吃緊，空運運價偏高情況下，客戶陸續轉單中歐鐵路，第三季中歐鐵路業績將延續第二季的優異表現。

空運業務目前因全球疫情持續延燒，多數航空客機仍然停飛，國際航空艙位供給仍然吃緊，空運運價雖然已自四~五月高檔回落，但目前運價，與2019年最低價格比較，仍高出三~四倍左右。由於全球新冠肺炎帶動遠距通訊需求，包含伺服器、網通、筆電及半導體等相關電子零組件運輸需求持續旺盛，加上疫情未解，歐美對醫療物資的進口需求仍高，因此空運第三季業務將呈現穩定成長，假設艙位吃緊情況不變，屆時價量雙漲可期。

顏益財指出，因應中美貿易戰，公司後續將積極拓展台灣及東南亞地區市場業務，台灣及東亞地區受惠於中美貿易戰衝擊後之供應鏈產地移轉以及亞洲區電子零組件物流業務成長，今年第二季台灣及東亞地區營收分別成長24％及11％。由於東南亞多數國家因疫情封城成長幅度較小，目前疫情已控制並恢復正常上班，第三季東亞地區業務成將長優於第二季。

(工商 )