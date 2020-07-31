前總統李登輝昨晚病逝，李登輝的故鄉在新北市三芝區，位於三芝區的馬偕醫學院及李登輝母校、擁有百年歷史的淡水國小面對媒體訪問，都透露李登輝心繫故鄉，曾到訪三芝、淡水洽談事宜或給予校方祝福。

位於三芝區的馬偕醫學院學務長申永順表示，前總統李登輝心繫故鄉，李前總統在7年前選定到訪馬偕醫學院洽談某項建設事宜，因為當時校長不在所以由他來接待，兩人相談甚歡談了一個多小時。

「李前總統是一位很慈祥的長者」申永順回憶說道，當時李前總統身體硬朗、中氣十足，是一位很健談、開朗的長者；他在昨晚透過新聞得知李前總統過世訊息覺得很難過。

李登輝的母校、淡水國小校長吳惠花表示，李前總統在淡小100周年時，有回學校致意並合影，校方120周年時李前總統有贈送賀詞，學校保留李前總統國小照片，校方目前未安排紀念活動，但已聯繫校友會讓學弟妹知道，曾有一位總統出身的學長。

(中時 )