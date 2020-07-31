在川普政府連番指控大陸竊取商業機密與科技後，讓偷竊議題成為美國眾議院反壟斷小組針對蘋果、Google、亞馬遜及臉書的全美四大科技業聽證會時的另一焦點。不過，除了臉書執行長祖克伯一口咬定陸曾竊取科技技術，並稱「有據可查」，其餘3家則語帶保留。

在美國眾議院反壟斷小組針對蘋果、Google、亞馬遜及臉書的全美四大科技業聽證會時，臉書執行長祖克伯表示，大陸政府偷竊美國科技是「有據可查」的。

據《福斯新聞》與美國有線電視新聞網（CNN）報導，在眾議院反壟斷小組委員會30日舉行視訊聽證會上，向蘋果執行長庫克（Tim Cook）、Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）、亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）與臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）詢問「是否認為大陸政府竊取美國企業的科技」，其中只有祖克伯表示，他認為「大陸政府偷竊美國科技是『有據可查』的」。

庫克對此表示，沒聽說大陸政府從Google及蘋果公司偷走技術的事，並表示「我不知道是否有具體案例可指出蘋果遭大陸竊取任何機密」，「我知道蘋果內部並未出現...我只能以第一手資訊而言」。

貝佐斯也表示，有聽過大陸竊取科技的相關報告，但是個人並沒有親身經歷過；皮查伊則表示，對於Google是否遭大陸政府竊取機密並未有第一手資訊了解，不過他事後修正發言表示，在2009年確實有遭到來自大陸駭客攻擊的紀錄。

CNN報導指出，聽證會中，又以皮查伊與祖克伯的發言最受關切。其中，由於科技遭竊與智慧財產權問題在美陸關係中屬於爭議核心，而皮查因Google在大陸的業務受到抨擊；對此他表示，在大陸的發展「很有限」，僅包括少數開放來源的人工智慧計畫。

至於曾有意投資大陸、甚至願意與大陸政府打交道、不惜引來批評的祖克伯，如今對陸態度已大幅轉變，稱臉書是對抗大陸科技業的美國公司，「看看現在頂尖的科技公司的出處，十年前大多是從美國，如今一半是從大陸來」，更隱射臉書正面臨當今在美國流行的社群影音軟體TikTok的威脅，更將臉書形容成對抗大陸「網路軍備競賽」的關鍵。

對此，TikTok新任執行長梅爾（Kevin Mayer）則反酸祖克伯偽裝成美國愛國主義，實際上是要把TikTok踢出美國，「讓我們把精力放在通過公平、公開競爭為消費者提供服務上，而非像對手臉書的惡意攻擊」。

(中時新聞網)