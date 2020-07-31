某年的除夕夜晚，醫院的急診室人來來去去，一名男性因故胸腔大出血，推入手術房開刀，家屬們焦急等候，換來的卻是醫生一句：「我們會盡力，你們最好做好心理準備。」男子姑姑一聽，竟放大招「通靈」，不但助男子度過危險期，還在元宵節當晚康復出院，讓護士十分傻眼。

醫護人員陳麗華之前上節目分享，工作時所遇到光怪陸離的事件。她表示大家常說「節慶忌開刀」，可能會加重病情，但真的遇到也實在沒辦法！

她印象深刻有回除夕夜晚上，一名男子可能工作遭受撞擊，胸腔大量出血被送來急診室，醫生當下馬上判斷傷勢嚴重，30分鐘內要動完刀。可惜手術不如預期順利，醫生只好先暫停手術，開門告訴等候的家屬們情況：「情況並不樂觀，我們會盡力！」陳麗華回憶，當時坐門外的姑姑臉色淡定，聽完醫生的話只淡淡地說：「沒關係狀況我們都清楚，請你們別拔管，他會撐到元宵節。」讓在場所有人感到十分狐疑。

醫生則繼續一邊動手術一邊說道：「…這能撐到過年就要偷笑了…」。令人意想不到，男子復原程度不但超出預期，更是精準地撐到元宵節當天早上出院，讓原本也鐵齒不信邪的陳麗華，聽完原因後也開了眼界。

學妹事後告訴陳，原來那姑姑是會通靈的，她當時坐在手術門外不發一語，好像就是在和男子溝通說：「你除夕夜走掉，你爸會承受不住，可能有更多人死掉，所以你一定要堅持。」讓現在的陳肯定表示：「所以我真的是蠻相信這個通靈的。」

(中時新聞網)