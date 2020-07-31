衛福部長陳時中防疫做得好，備受台灣民眾肯定，前衛生署長楊志良也頗多贊美之詞。但陳時中以政治考量，對待滯陸小明們，攔阻他們的返台之路，讓楊志良非常不以為然。他今出席公開活動，大砲性格的他要衛福部代表傳話，「我楊志良看不起他」。

被媒體形容跌進黑洞的滯陸小明們，仍被拒於台灣國門之外，指揮中心遲至7月16日才開發持居留證的陸配2歲（含）以下子女入境，並得由父母親陪同，入境後須依規定完成14天居家檢疫。也就是說，小小明可以返台了。

不過，目前仍有逾千名小明苦等返台就學，今立法院舉行「小明與陸生返台路迢迢」公證會，盼能盡快為他們解套。找到返台之路。楊志良今受邀參加此公證會，衛福部也派人與會。

聯合報報導，楊志良在會中表示，兒童有生長發育成長的權利，國際公約規範的最陸本人權，就是所有未成年的小孩子要跟媽媽在一起。政府不循此例，台灣沒資格說是民主自由國家。他更嗆陳時中，要與會的衛福部代表回去跟陳講，「我楊志良看不起他」。

網友對楊志良的放砲紛紛按讚，「說得好」、「偉哉斯言」、「譴責有理，連外籍人士都開放到台灣接受醫療了，小明還不能來，沒邏輯」、「孩子們體驗台灣的善意，將來更認同台灣價值，不是很好嗎？光是仇視成不了事」。

(中時新聞網)