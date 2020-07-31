驚人！383克攝護腺腫大如葡萄柚，台中市68歲洪姓患者10多年前，因泌尿道問題常產生頻尿、尿急或是解小便解不乾淨等症狀，洪男很怕開刀手術，一直隱忍、吃藥控制，攝護腺腫大20倍大，甚至影響腎功能，趕緊就醫，經建議選擇免開刀的「攝護腺動脈栓塞術」，術後即可自行解尿，逐漸恢復健康。

長安醫院心臟血管科醫師鄭詩璁表示，攝護腺開始腫大後，會壓迫到尿道出口和膀胱，造成刺激及阻塞現象，所以患者大部分都會產生頻尿、尿急或是解小便解不乾淨等下泌尿的症狀。延誤治療時間愈長，攝護腺愈來愈大的時候，甚至可能會造成尿滯留、膀胱結石、膀胱憩室，甚至會影響腎功能。

鄭詩璁指出，攝護腺肥大傳統治療採尿道的雷射手術，另「攝護腺動脈栓塞術」是從血管栓塞來著手，通常愈大的攝護腺，它的血管愈明顯，所以栓塞技術難度並不會比較高，且手術時間僅1個多小時，不須全身麻醉即可完成手術，且手術完隔天即可出院。

鄭詩璁呼籲，男性逾50歲約40％有攝護腺肥大問題，逾70歲男性患者比例則有70％。洪姓患者攝護腺腫大約383克，恐引發尿路感染、膀胱結石、腎功能損傷等併發症，及早發現、及早治療。

(中時 )