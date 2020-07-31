大谷翔平又開轟了，天使31日對戰水手，大谷9局下再度揮出1支3分炮，並且還跑出本季首次盜壘。然而天使一哥卓奧特(Mike Trout)請陪產假不在，天使投手又失分太多，終場水手以8-5擊敗天使。開季以來天使2勝5敗的戰績令人失望。

雖然前役敲出3分彈，大谷這場也沒馬上進入狀況，他前3次打數都失手，吞下1K。不過7局下他藉著野手選擇上壘，雖然害死一壘跑者，但他隨即盜二壘得手。

9局上水手打出大局，一口氣海灌5分，以8比2大幅領先天使。9局後半天使反攻，兩人在壘時，面對艾圖維拉(Dan Altavilla)時速99英里的火球連發，大谷逮中一顆內角球敲出左外野反方向全壘打！轉播讚嘆他居然能推打這麼強力的內角球，可見他力量驚人。

儘管沒贏球，大谷的打擊率略升至0.174，特別是兩場兩轟，讓他的長打率從0.368漲至0.478。三壘手阮棟(Anthony Rendon)此役3打數掛零，打擊率低到0.111。

(中時新聞網)