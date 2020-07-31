教師甄選每年萬人搶破頭，學校社工師招募狀況反每況愈下，新北市教育局4月招募12名社工師、報考人數掛0，6月再招募12人、最後只來4人，目前還有10多個學校社工師缺額補不齊，人力匱乏下，偏鄉地區「1位社工師要扛20校學生」，工作量繁重還得在各校奔波；對此新北市教育局坦言，教育局社工師被中央列為約聘人員，福利不足下專業社工人員意願低靡，相當不公平。

依教育部《學生輔導法及專輔人員設置辦法》規定，國高中小55班以上學校，需設置1名心理師或社工師，每20校再增置1名，統稱為「專輔人員」；學校社工師需有社工證資格，負責兒少保護事件、家庭問題、就學適應等輔導，心理師則負責學生身心發展、情緒教育等心理問題；與社會局社工不同之處，教育局社工師被教育部列為約聘人員，大多為1年1聘。

新北市共299間國高中小，依法應配置113名專輔人員，目前僅聘到49名社工師、44名心理師共93名，且每月平均1至2人離職，流動率極大；教育局月月辦理甄選，心理師幾乎滿額，但社工師報考意願低靡，1月招募8人、僅到職2人，4月招募3人、報考人數0，6月招募12人、僅到職4人，「怎麼招也招不滿。」

「1天奔波3到4校，車子苦當辦公室！」資歷11年的林姓社工師坦言，新北學校社工師人力不足，都會區平均1師負責6校、近萬名學生，偏鄉區更慘，「最慘時曾1人扛20校」，從三芝、三峽、平溪、瑞芳、石碇等10多個行政區通通全包，有時一個下午趕場2、3間學校後，還得視個案狀況陪同就醫、家訪，加班成常態，疲於奔命下，輔導成效愈來愈有限。

林姓社工師指出，雖有加班費、車馬費等補助，但杯水車薪，又因屬約聘人員，不僅流動率大，願意投入的新血意願低靡，形成惡性循環，讓社工師難以專注在固定個案。

教育局特殊教育科坦言，社會局社工師屬公職，教育局社工師則屬1年1聘的約聘人員，由於福利不同，專業社工人員更傾向社會局工作，或到民間機構服務，學校社工師常被當成跳板，做個1、2年就轉職，新北多次向中央反映，盼將教育局社工師納入公職範圍，中央卻以員額編制有限為由，迄今爭取無果。

特殊教育科表示，目前除了引進民間機構資源，完善學校輔導機制外，也廣發招募資訊給大專院校、相關機構，同時培育社工系實習生，盼提升學校社工師招募狀況。

新北市議員林銘仁認為，新北市社工師平均派案數遠高於台北市、桃園市，缺額卻一直補不滿，形成惡性循環，建議市府以專案方式增加社工人數，重新檢討教育局社工師福利。

(中時 )