前總統李登輝過世，教育部已將國旗降半旗。（李侑珊攝）

教育部今(31)日舉行新舊任大學校長交接典禮，教育部長潘文忠會後接受媒體聯訪時，被問及已故前總統李登輝在教育政策貢獻，潘文忠以12年國教、108課綱來回應，並未提到1994年教改， 中華語文教育促進協會理事長段心儀直呼：「太扯了吧！」並直指李在總統任內，以教改廢除國立編譯館教科書，「才能在歷史上下其手，讓教育走到今天沉痾難起。」

前總統李登輝辭世，今日各大媒體報導與相關討論甚多，有記者問及潘文忠對此事的想法。潘文忠表示，對於李前總統過世，國人同表哀悼，李前總統推動民主發展，成果有目共睹，台灣今日能有民主自由的環境，李前總統是不可或缺的領導者。

潘文忠也提到，李前總統身為國家領導人，對教育也始終非常關注，特別是在解嚴後的台灣，他也提出教育發展藍圖方針，希望培養更多多元學習的孩子，避免填鴨式教育，並具體改革教育。

潘文忠說，從現在往前看，台灣這幾年的教育發展，推動12年國教、108課綱，讓台灣孩子往多元適性發展的教育方向前進，感謝李前總統對教育的協助。

段心儀說，我國歷經多次教改，教育走到今天沉痾難起，始作俑者就是李登輝與中研院院長李遠哲，潘文忠應該了解，這個脈絡是一步步走過來的；對於討論李登輝的教育貢獻，沒有提到1994年教改，「太扯了吧！」

段心儀提到，李登輝在擔任總統任內，大政方針定案，行政院教育改革審議委員會在1994年7月28日成立，當時李遠哲則擔任召集人，並推出教改審議白皮書，從此迄今作為教改的最高指導方針，直到現在施行的108課綱，學者專家們在會前審議會議時，也都被告知得以此作為藍圖，「26年前教改強調的多元、開放等詞彙，都不能拿掉」。

段心儀進一步指出，李登輝在教改最主要的第一步，便是廢掉國立編譯館的教材，1999年開始走向一綱多本，但民營教科書商的人力財力，皆不如當年的國立編譯館，只能由每家出版社自行找一名教授主編教材，如此下來，教材很容易出問題，所以又得推動新課綱，課綱才剛剛滾熟一點，又再推出新課綱，教材施行過程是編修邊發，教材如還有問題，就繼續修訂。

段心儀特別提到108課綱，去年8月倉促上路，準備要開學了，歷史課本還拿不到，而強調跨領域教學，對於授課老師來說更是肩負沉重的教學壓力，這些問題都是教改施行26年來的負面影響。

(旺報 )