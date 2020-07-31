適逢暑假學生打工旺季，勞動部提醒勞工朋友及雇主，不論工作時間長短，部分工時勞工與一般勞工同享勞動基準法之保障，雇主務必要遵守相關規定。 勞動部說明，《勞動基準法》是勞動條件最低標準，凡受雇主僱用從事工作獲致工資者，均屬該法所保障之勞工，不因其約定正常工作時間之長短而有別，有關工資、工時、休假、例假、休息日及請假等勞動條件相關規定，工讀生均與一般勞工無異。

勞動部業已訂定「僱用部分時間工作勞工應行注意事項」及「部分時間工作勞工勞動契約參考範本」，供事業單位遵循及參考，雇主可於勞動部網站下載使用。

勞動部呼籲，雇主僱用暑期工讀生要留意部分工時勞工同受勞動基準法保障；青年學子打工時，如發現雇主有違反法令情事，可就近向當地勞工行政主管機關或撥打「1955」勞工申訴專線提出申訴，以維護勞動權益。 勞動部進一步說明，為使勞資雙方了解勞動基準法令規定，勞動部每年度均與各地方勞工行政主管機關(直轄市、縣市政府勞工或社會局、處)合作辦理勞動基準法令研習會，今(109)年度規劃辦理26場次，民眾如有需求，可逕向所在地勞工行政主管機關洽詢報名資訊。

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