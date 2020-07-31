彰邑城隍爺今夜暗訪揭開出巡序幕。（吳敏菁攝）

彰邑城隍爺今夜暗訪揭開出巡序幕。（彰邑城隍廟提供／吳敏菁彰化傳真）

邑城隍爺八年級同學會。（彰邑城隍廟提供／吳敏菁彰化傳真）

彰邑城隍廟8月1日行程。（吳敏菁攝）

睽違24年彰邑城隍爺要出巡了，31日暗訪揭開序幕，七爺八爺手持腳鐐銬來護駕，行蹤依然飄忽而神祕，彰邑城隍廟

、茗山岩、白龍庵、彰山宮、彩鳳庵等5座寺廟及6將尊神，將分5個角頭《舉火把》遶境，昭告無形的眾生不得出來擾亂，也告知鄉親們，城隍老爺要出巡繞境了。

彰化市彰邑城隍廟早期每隔60年才決定是否出巡，後來，每隔12年決定是否出巡，1996年出巡後，相隔12年未獲允筊，直到今年2月8日，由彰化縣長王惠美擲出聖杯且現立筊神跡，應允再出巡， 7月30日舉行登轎大典，慶典為期5天，7月31日暗訪、8月1日城隍出巡、8月2日車巡、8月3至8月4日祝壽。

縣長王惠美說，睽違24年，今年因疫情，城隍出巡讓彰化平安順利，瘟疫遠離，要再見城隍出巡，至少還得再等12年，為了鄉親一起來見證歷史，這次縣府更是大力促成這次出巡，並依循古禮來舉辦，文化局進行紀錄，作為歷史資料的保存，讓後代子孫能藉由影音、照片等瞭解這項特殊傳統習俗。

市長林世賢也相招拜紅圓，沿路備案桌清香奉拜，祈求城隍爺庇佑平安，生意興隆！掃除不淨，除瘟解煞，希望掃除肺炎疫情，創造觀光效益！

彰邑城隍廟有300多，范、謝將軍，一高、一矮，專職緝拿鬼魂、協助賞善罰惡，形象鮮明，深烙人心，過去出巡，小孩看了都會被嚇哭，而煞驅魔之功也一躍成了文化活動。

8月1日出巡，還組了彰邑城隍廟八年級同學會，轎番表從第一番組到第二十五番，台南市「南勢街西羅殿」及「府城普濟殿」、太中市「北臺中城隍廟」以及雲林縣「北港武德宮」和同彰化市許多寺廟共襄盛舉，有花車、真人藝閣、鬥牛陣、龍陣、獅陣、北管、宋江陣等晚上觀禮台欣賞打上燈光的各地文武藝陣表演更是不容錯過；彰邑城隍廟現場亦準備平安水、紀念扇及多款紀念小物。

民政處表示8月2日車巡繞境及藝閣踩街， 8月3日下午彰邑城隍廟特準備大菜點心設「宴王」為城隍爺祝壽，並於晚間11時辦理祝壽大典。第5日城隍爺聖誕。彰縣府歡迎共襄盛舉來彰化迎城隍。

(中時 )