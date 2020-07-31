警方前年9月破獲此假戀愛真詐財的網戀詐騙機房，網路上與被害陸女們談情說愛甜言蜜語的投資高手、理財金童，真實本尊原來都是些水電工、臨時工。（資料照）

員林警方利用鐘姓主嫌決定轉移陣地、搬家的空檔，趁勢攻堅一舉成擒。（資料照）

主謀鐘男（中）前科累累，前年年僅24歲就決定脫離原本的詐騙集團，另起爐照，詐騙機房運作兩個多月就被警方查獲。（資料照）

網戀夢碎、傷心又傷財！彰化縣26歲男子鐘德淵，前年7月起吸收年輕男子，以「假戀愛真詐財」手法以美男照、撩妹金句專騙陸女，短短2個多月就至少有10人受害，得手外幣約合台幣600多萬元；彰化地院近日將鐘男依違反《組織犯罪防制條例》重判3年6個月，並宣告需先入勞動場所強制工作3年。

根據判決書，前科累累的鐘德淵過去就曾擔任詐欺機房成員，前年決定自立門戶，出資80萬元以妻子名義在田中鎮鄉間租下透天厝設置網路機房，擔任負責人，招攬張姓水電工、林姓清潔工3、羅姓臨時工和劉姓工人等，多名25至28歲男子，以帥哥俊男照片申請假帳號，透過微信、QQ等社群軟體，自稱香港金融新貴專門詐騙星馬、澳洲等地工作的陸籍女子。

機房裡還提供撩妹金句，包括「我剛點了一樣菜還沒送來。你點什麼？我有點想妳」、「我根本沒把妳放在眼裡，因為我把妳放在心裡」、「可以跟我合照嗎？我想讓朋友知道這世上原來真有天使的存在」等甜言蜜語把女子迷得七葷八素。

等被害女子們上鉤，變成網戀男、女朋友後，再以從事原油期貨、敏感高風險投資要求對方保密並匯款投資，有人陸續匯了30多萬元人民幣、甚至近6萬元美金，直到員林警方接獲線報，前年9月17日在鐘男準備搬家、轉移陣地時順勢攻堅，一舉逮捕機房內鐘男等5人。

法官認為，僅高中肄業的鐘男從事室內裝潢木工，已婚，須扶養祖父母、配偶與小孩，年紀力壯卻不思正途，出資籌組發起、指揮犯罪機房，並提供詐騙方法、生活用品所需；其餘四人無前科，且均坦承加重詐欺取財罪等犯行，分處1年至1年10月不等之有期徒刑。

(中時 )