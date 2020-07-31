搶攻後疫情時代及父親節消費商機，中壢SOGO推出活動與優惠吸引買氣。(中壢SOGO提供／呂筱蟬桃園傳真)

隨著暑假來臨，國內旅遊熱度增溫，室內消暑的百貨公司正是大人溜小孩的首選，中壢SOGO百貨在暑假期間舉辦多樣化的活動與特賣，企圖搶攻後疫情時代民眾消費商機。

中壢SOGO與桃園市政府共同舉辦的「簡單生活實驗室」，將於8越13日熱鬧登場，以「GO、夠、購」的想法出發，環保行動力，生活不浪費與購物體驗實踐環境教育，從購物開始為地球永續盡一份心力，店內設置四大場域，進行知識性與互動性的活動，每晚7點現場直播環境教育，邀請各界達人，包括李明川、夢多、楊賢英等一同進行分享，適合親子一起體驗。

暑假期間除了主打各商品展售特賣會外，搶攻父親節商機，超級回饋880元，周周來店禮包含消費1000元即可兌換義美紅豆牛奶冰棒(家庭號5支入)、熊讚彩光隨身風扇等。

聚北海道鍋物將在8月7日在中壢SOGO盛大開幕，開幕當天，聚北海道鍋物發布「橘色召集令」，前50名著橘色衣服或出示橘色代表物，享99元嚐鮮價(雪花牛肉／雪花豬肉，二選一，原價398元)。

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