洪孟楷說外婆家在野柳，但他還是第一次見識到海洋汙染的嚴重性。（許家寧攝）

台灣藝術創生文化基金會號召潛水人員培訓，為海洋志工增添生力軍。（許家寧攝）

野柳海王星碼頭外為軟絲復育區，港內推廣潛水與獨木舟等親海教育。（許家寧攝）

10名海洋生力軍，驚呼台灣人要反省海洋垃圾，也認為活動相當有意義。（許家寧攝）

前立委李永萍號召海洋志工一起在野柳清理海廢（許家寧攝）

近年海廢問題嚴重，新北市萬里近海「軟絲」因垃圾掩蓋無法繁衍，一度瀕臨滅絕，去年底市府將野柳海王星碼頭外列為軟絲保護區，前立委李永萍、黃志雄、立委洪孟楷，今號召潛水志工淨海，才下水十分鐘就撿滿3大袋寶特瓶，直呼很震撼！

台灣藝術創生文化基金會董事長李永萍說，每年暑假期間為軟絲產卵季節，去年首度參加軟絲復育行動，才發現軟絲賴以繁衍的珊瑚、海樹，被層層廢漁網覆蓋，導致族群無法附著產卵，這是一般「淨灘」撿垃圾看不到的駭人景象。

但有別於淨灘，淨海需要專業的潛水門檻，造成海廢志工人力始終不足，基金會日前也策辦為期3天的培訓營；培訓的首批10名生力軍在考取專業潛水證，今天下海清除海底廢棄物，並製作、投放竹叢礁「造林」，大呼活動相當有意義。

新北市體育總會理事長黃志雄、立委洪孟楷、市議員廖先翔也全副武裝下海，黃直言「嚇一跳！」沒想到海面這麼乾淨，水面下汙染這麼嚴重，廢寶特瓶舖滿整個海底，讓3人撿不停，但攪動水面後，視線越來越混濁，才10分鐘就各裝完一個麻袋，數量驚人。

洪孟楷透露，外婆家就在海王星碼頭旁，雖然從小就在附近玩耍，直到這次潛入海底，才真正看見台灣海洋生態之美，也見識到海洋垃圾汙染的嚴重性，感慨台灣四面環海，人人都有責任保護海洋資源，從自己不亂丟垃圾做起，也期許中央、地方一條心，讓海洋更乾淨，

(中時 )