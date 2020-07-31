台中市議員張彥彤鉛中毒住院，一度多重器官發炎，對此，胸腔暨重症醫師黃軒指出，鉛被廣泛利用在生活上，而食物的鉛中毒又最常見，一般食品都有政府抽檢把關，勿買來路不明的食物和中藥等產品，並提出3點日常生活建議，避免鉛中毒。

黃軒表示，鉛不是人體必需要的微量元素，一般環境中的鉛，經由食物、飲水、空氣、灰塵及泥土進入體內，但只要合法、合格且不過量使用，就不會有「鉛中毒」的風險。而食物中的鉛中毒，最容易發生在傳統中藥物。

黃軒指出，台灣中藥材重金屬限量基準通則「鉛正常值 ≦ 5.0ppm」，容易超標的礦物性藥材前三名是，龍骨、赤石脂和牡蠣。此外，中藥材極端含鉛量可達28364.2 ppm，而這個神毒叫「黃丹」，甚至有人會用黃丹取代廣泛使用的「朱砂」！

黃軒也說，罐頭在製造時若用鉛焊接，經高溫消毒，裝酸性食物時，鉛可能會溶出於食物中，而台灣衛生福利部早已有檢驗辦法，因此建議別買來歷不明的罐頭；而酒用青銅器裝，恐會使器皿中的鉛溶於酒，引起中毒。

在日常生活中要如何避免鉛中毒，黃軒提出三點建議，房子水管材質含鉛，建議主動換新的，或避免從熱水管取水烹調食物，並定期打掃家中，保持環境清潔，最後購買日用品和食物，可挑選有不含鉛證明的產品。

最後黃軒也叮嚀，「鉛」是環境最大量的有毒金屬，也被廣泛利用在日常生活，但製造技術進步，鉛含量也降低，加上政府抽檢把關，選用合格產品都不用太擔心，但呼籲民眾別被祖傳秘方、仙丹靈藥衝昏頭，來歷不明的產品恐含過量的鉛。

(中時新聞網)