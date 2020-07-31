台中市長盧秀燕希望藉由親自探訪自行車文化探索館，吸引更多民眾前來造訪。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕近來因手術開刀坐輪椅，關心市政馬不停蹄，今日到中科園區的捷安特自行車文化探索館參訪。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕說，台灣是自行車王國，巨大集團是自行車產業的引領者，是台中的驕傲。（盧金足攝）

去年巨大回台投資的申請案經過經濟部投資台灣事務所核准，進行研產銷三位一體的整合投資，總投資金額超過50億元。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕近來因手術開刀坐輪椅，關心市政馬不停蹄，今日到中科園區的捷安特自行車文化探索館參訪。（盧金足攝）

以生產捷安特自行車，及帶動全台的YouBike微笑單車，共享經濟又環保的台灣自行車製造商「巨大機械」，在台中市中科園區打造全球旗艦總部，市長盧秀燕31日坐著輪椅參訪以生產兩輪自行車，成為全球最大的自行車製造龍頭「巨大集團」，該集團響應台中市府招商引資投資50億，市府將全力創造更好投資環境，與企業攜手合作帶動城市經濟。

自行車市場聞名全球的巨大集團，在中科興建企業總部與全台首座「自行車文化探索館」，巨大集團也是投入台灣自行車租賃系統YouBike微笑單車的重要推手。

盧秀燕在巨大集團董事長杜綉珍、經發局長張峯源、工策會總幹事高禩翔等人陪同下，聽取巨大集團執行長劉湧昌簡報自行車產業，她並化身「自行車探險家」，從自行車製程、檢測、省力原理等面向積極提問，深入了解自行車王國的打造過程。

「台中的驕傲！」盧秀燕說，台灣是自行車王國，巨大集團是自行車產業的引領者，推動捷安特成為世界品牌，更打造台灣的自主品牌，且持續精益求精，不僅是自行車製造業者，也同時是運動、公益、生活美學等面向的推動者。

現在更藉由打造自行車文化探索館，發揚自行車文化，讓更多人了解台灣如何發展為「自行車王國」的歷程，盧秀燕去年到歐洲考察時，曾參訪巨大集團在海外的廠區，感謝「巨大集團」對產業發展的奉獻，打造屬於台中的在地品牌。她希望藉由親自探訪自行車文化探索館，吸引更多民眾前來造訪。

巨大集團執行長劉湧昌指出，感謝盧秀燕去年特地出訪荷蘭萊莉斯塔德捷安特歐洲分公司，深入了解歐洲自行車市場現況，給予企業極大信心。台灣自行車產業走了50年，為讓光景持續發展，巨大集團希望打造平台，匯聚產業、創造動能，營造下一階段榮景。

經發局長張峯源表示，台中是自行車產業聚落，擁有良好的產業群聚優勢，去年巨大回台投資的申請案經過經濟部投資台灣事務所核准，進行研產銷三位一體的整合投資，在台中大甲母廠擴建智能化產線、自動化國際物流中心，也在中科興建研發大樓，總投資金額超過50億元。

盧秀燕近來因手術開刀坐輪椅，關心市政馬不停蹄，今日到中科園區的捷安特自行車文化探索館參訪，強調市府與企業是夥伴關係，捷安特不只是一個生產製造，更是他對生活理念探索跟推動，希望把他介紹給全世界的這些民眾，讓他們了解，全世界自行車王國的生產者就在台灣就在台中。

(中時 )