艾成與女友王瞳日前登記結婚升格人夫，日前他上八大第1台《樂來越好聽》「唱談」無國界好歌。眾人同台飆歌之餘，艾成與康康對彼此的婚姻感情生活，互逗大開玩笑，艾成笑稱康康是「現世報」，康康則回敬艾成「感情坎坷」，幽默哏火力全開，讓一旁的孫淑媚直冒汗。

康康聊起當年和太太談戀愛時，因為還未開放兩岸自由行，所以約會都在香港，雖然彼此差了18歲，仍突破異地相思和年齡差距，幸福共組家庭，如今還有一雙可愛的兒女，問及對小孩的生涯規劃，康康流露慈父的表情，笑說女兒現在才1歲多，還沒想到幫她設定未來。

沒想到一旁竟有人拋話，暗指康康夫婦相差18歲的戀情，可能會再度上演，「說不定現在就有一位19歲的人」艾成搞笑答腔：「對啊！你現在怕了吧？現世報就是這樣！」康康不甘示弱回嗆： 「你的感情很坎坷喔，你有什麼資格說我？」自覺說錯話的艾成，趕緊作勢跪求前輩原諒，笑翻全場。

(中時 )