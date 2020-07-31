教科書出版業也出現電影「無間道」般的間諜情節，翰林出版社前數位部經理陳銘仁及設計工程師陳懷傑等人，在翰林開發的「教師教學使用工具」等系統，卻在離職後將系統帶到競爭對手南一書局，而且在翰林開發時就為南一測試，台北地檢署將陳銘仁等約談到案，依違反《營業祕密法》向台北地院聲請羈押禁見獲准。

北院審理時，陳銘仁承認他在任職南一期間，有使用、重製他在任職翰林出版社期間所取得的電子資訊資料，但是，他得知即將遭檢調搜索後，有刪除筆電內之資料及手機通訊軟體LINE對話紀錄內容的行為，有湮滅證據的事實，細節部分有避重就輕或交代不完全，或與同案被告或證人供述不一的情形，而且他居關鍵主導地位，有共犯未到案，因此裁准羈押禁見。

北檢檢察官鄭少玨昨天指揮調查局台北市調處，兵分四路搜索陳銘仁等3人住處及南一書局位在新北市深坑的數位部，並將陳銘仁、陳懷傑、陳兆嶸、李姓工程師等4人約談到案，移送北檢複訊後，陳銘仁聲押禁見，陳兆嶸8萬元、陳懷傑6萬元、李姓工程師10萬元交保。

「教師教學使用工具」是教科書出版業者的「江湖一點訣」，被業者視為經營核心，是極重要的營業祕密；翰林出版及南一書局都是國小、國、高中教科書及參考書的出版商，彼此是競爭對手。陳銘仁等3人原本都是翰林出版數位部的工程師，陳銘仁更兼數位部經理。

不過，陳銘仁等3人卻涉嫌在翰林任職期間，領翰林的薪水開發教師教學使用工具等系統，在系統測試上卻「一魚兩吃」，除了替老闆翰林測試，相同的系統也為南一書局測試，陳銘仁在2017年從翰林離職後就直接到南一任職，陳懷傑、陳兆嶸等人也在2018年相繼從翰林離職後轉到南一上班。

陳銘仁等人把老東家的核心祕密帶走，以為神不知鬼不覺，沒想到翰林的教師教學使用工具系統在2019年7月發生問題，翰林詳細檢查程式系統碼，卻赫然發現程式碼中有「南一」字樣，才知道原來當初開發系統的時候就已經被陳銘仁等人做了手腳準備帶到競爭對手公司。

(中時 )