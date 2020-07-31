世新大學終身教育學院院長蘇建州80歲的母親謝麗雲，有輕度失智的情況，昨（29）日晚間在台中新光三越附近走失，家屬目前已經到台中第六分局登記失蹤，至今仍未有消息，希望網友與各界人士幫忙協尋。

蘇建州的高齡母親在離家後，曾騎腳踏車到台中忠義街的資源回收早餐店，之後便下落不明。

資深媒體人葛傳富在臉書上發文表示，在台中失蹤的80歲婦人名叫謝麗雲，失蹤當天身穿白上衣、白短褲，為世新大學終身教育學院院長蘇建州院長母親，她在29日晚上6點晚餐後離家（地址：台中市西屯區臺灣大道三段306巷附近），騎腳踏車到忠義街的資源回收早餐店（捨得轉運站），之後卻失聯未返家。

葛傳富在臉文中提到，失蹤老婦人謝麗雲生活極度規律、簡單，沒有社交生活，每天下午1：00-4：00獨自騎車到青海路一段游泳池游泳，每天晚上8：00就寢，十年如一日，並有輕度失智，沒有帶手機。

葛傳富呼籲，民眾若於29日晚上6點之後在台中西屯、西區附近的商家、行車記錄、個人看到、看過這名婦人的活動，懇請提供資訊。

(旺報 )