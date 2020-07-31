百威亞太公布2020上半年財報，其中收入、利潤都是雙位數下滑。不過百威亞太指出，中國5、6月在皆有中個位數銷量增長，並於6月出現在中國銷售歷史上最高的單月銷量，因此對公司業務在中國的持續發展動力感到鼓舞。

數據顯示，2020年上半年，百威亞太實現收入25.75億美元，與去年同期35.22億美元，下跌23.5％；股權持有人士應佔期內溢利大降69.47％至1.85億美元。

同期百威亞太總銷量年減22.2％，而第二季總銷量年減6.1％，顯示第二季總銷量減少幅度正在逐季縮窄。

百威亞太表示，雖然公司的業務於2020年上半年受到COVID-19疫情影響，但於2020年第二季卻已顯著改善，尤其是在中國，於四月宣布銷量下跌17％後，公司於五月及六月在中國均有中個位數銷量增長，並於6月出現中國銷售歷史上最高的單月銷量。

百威亞太說，儘管COVID-19 疫情的發展仍難以預測，但我們對我們業務在中國的持續發展動力感到鼓舞。

公告顯示，2020年上半年，在銷量下跌20.5％及每百升收入下跌3.5％的影響下，百威亞太於中國的收入下跌23.3％左右；而2020年第二季，百威亞太在中國的收入下跌4.6％，主要原因為每百升收入下跌4.3％。

2020年第二季，百威亞太在中國的銷量較上月大幅改善，從四月出現17％跌幅到五月及六月錄得中個位數增長；儘管去年銷量表現突出，百威亞太的銷量仍將近完全回復至2019年第二季的水平，僅輕微下跌0.3％。

(工商 )