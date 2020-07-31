華視《黃金年代》本週邀請藝人江志豐、陳隨意、吳俊宏一起重返90年代，帶給觀眾朋友一系列當年暢銷的華語K歌金曲。主持人沈文程挑戰陳曉東的招牌舞曲〈心理遊戲〉，66歲的他為了節目展現難得一見的舞技，還祭出電風扇吹頭髮的招數，呈現90年代偶像比手勢、撥頭髮的耍帥動作，誠意十足。 但被主持人王彩樺吐槽是對嘴凸槌，「沈爺，你不太適合對嘴，嘴巴都沒有對到歌詞」！

另一位主持人許富凱也挑戰了孫耀威首張國語專輯的金曲〈認識你真好〉，還同步詮釋桑田佳祐的〈淚之吻〉，再次展現他掌握日文歌詞情感的功力。而沈文程、許富凱、江志豐、陳隨意與吳俊宏組成「黃金五月天」，演唱亞洲天團五月天的成名作〈志明與春嬌〉，深情度爆表！

江志豐則是詮釋90年代性感男神杜德偉的歌曲〈天真〉，現場特別還原歌曲MV經典畫面，王彩樺化身MV女主角邱淑貞，與江志豐十指緊扣搞笑調情，王彩樺作勢要親吻，江志豐抵死不從，還意外被扯掉了假髮，王彩樺堅持要百分百還原MV畫面：「杜德偉和邱淑貞是有親吻的耶!」精彩的節目於每週日晚間8點華視主頻全台首播。

(中時 )