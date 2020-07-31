振興三倍券自7月15日上路至今，許多傳統市場及夜市反映良好，據台北艋舺夜市陳姿卉會長表示，截至目前，攤商已收到40萬元三倍券；桃園中壢夜市鄒年炳主委、台南花園夜市林志隆主委、高雄凱旋青年夜市劉坤松主委都表示營業額提升2至3成，台北寧夏夜市林定國理事長更表示創下單一晚營業額衝破50萬元的佳績。

近日部分夜市的業者因對振興三倍券兌換不夠了解誤聽傳聞，沒有統具編就不能兌領現金，所以不敢收券，經濟部中部辦公室強調全臺傳統市場及夜市，除了有稅籍登記的攤商可自行兌領外，無稅籍登記的攤商，也可由其他市集自治會協助兌領，又無統編但有加保職業工會的自營攤商，亦可持身分證明文件與帳號至8家公股銀行兌領。而三倍券也可像一般鈔票使用，經濟部鼓勵業者將收到的三倍券再次消費。

有業者因商品售價低，三倍券最小面額為200元且無法找零，擔憂無法吸引民眾消費，經濟部中辦鼓勵業者推出200、500元的超值特惠組合，如高雄凱旋青年夜市的攤商「亞奇紅豆餅」推出七種口味任選42個紅豆餅，只需消費一張200元三倍券，以加碼優惠成功吸引民眾，民眾開心掏出口袋裡的三倍券。

(工商 )