勞動部許銘春部長於31日前往南部科學園區「台灣積體電路製造股份有限公司晶圓十八廠新建工程」視察營造作業勞工安全與熱危害預防，提醒工程團隊落實施工安全，並注意戶外高溫可能引發熱中暑、熱衰竭或熱痙攣等熱疾病，確保建廠工程勞工安全與健康。

許銘春表示，進入炎夏後職業災害大增，營造工程在施工階段，應落實風險評估及安全衛生管理，強化施工人員進出場管制與承攬商管理，以降低職災發生風險；此外，全臺高溫不斷飆升，近日部分地區陸續出現38度甚至39度以上高溫，勞工在酷熱環境下作業容易引發熱疾病，未來天氣仍將持續晴朗酷熱，務必請雇主依勞動部公告之「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」，落實熱危害預防自主管理，並使用「高氣溫戶外作業熱危害預防行動資訊網」，即時查詢工作所在地的熱危害風險等級，迅速推動熱危害預防措施。

台積電是全球最大的晶圓代工半導體製造廠，並於南部科學園區投資興建臺灣第4座超大型晶圓廠，目前每天的出工人數高達4,000餘人，許銘春部長呼籲台積電公司及各施工廠商在施工過程及營運階段，對勞工安全與熱危害預防採取適當必要之措施及對策，更積極有效的推動工安工作，維護勞工健康及職場安全，作為其他事業單位之表率，透過政府與民間一起努力，為勞工安全把關。

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