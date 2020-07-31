唐振剛在綠島體驗海底景點巡禮。（八大綜合台提供）

八大綜合台《世界第一等》探訪綠島在地特色美食及必遊景點，其中當地居民最推的限量美食，類似青芒果的食物「臭屁梭」，特殊香味令唐振剛帥臉變形，因食物兼「排氣」功效，讓他在這趟外景成了名副其實的「放屁精」！他笑說：「但我蠻有公德心的，放氣的時候都會下車或是遠離人群。」

主持人唐振剛因此行更愛綠島，「之前到綠島就是走觀光行程，這回跟島上居民互動，看到他們在環保、節能減碳等議題上的努力」。唐振剛除了吃當地季節美食「臭屁梭」放氣量暴增！他還嚐鮮另一食物「林投果」，纖維卡滿牙縫，令他難為情：「可能這個食物就是要讓大家吃吃看食物卡在牙縫的感覺。」

唐振剛在教練的帶領下，潛水前往超夢幻海底時光隧道及全世界最深的海底郵筒，才剛潛下5分鐘就遇到大海龜共遊，「我真的是拼命追才勉強追上，最後因換氣過度，呼吸不平順，一出海面就吐了兩大口去餵魚」。而教練也讚唐振剛是資優生：「一般人在海底就吐了，小剛上岸才吐兩口很OK啦！」與海龜共遊，唐振剛「少男心」噴發，興奮直呼：「海龜真的好可愛！在牠旁邊，能清楚看見牠一直在看我，當我游得太靠近，牠就會往旁邊移一點，如果你有保持社交距離，牠就會繼續游牠的，實在太古錐了。」

(中時 )