由資深剪接大師廖慶松與徐若瑄合力監製的溫心國片《孤味》，集結陳淑芳、謝盈萱、徐若瑄、孫可芳、丁寧等實力派金獎演員共同演出，未上映便受到國內外矚目，7月30日香港電影節正式公布，由《孤味》與香港導演文念中新作《好好拍電影》獲選為今年第44屆香港電影節開幕片。

《孤味》是繼2015年導演張艾嘉的《念念》、2018年導演陳鈺傑的《盛情款待》、導演黃榮昇的《小美》後，再次有台灣電影獲選為香港電影節開幕電影的殊榮，首次擔任監製重責大任並身兼主演的徐若瑄得知後相當感動。

徐若瑄表示：「很榮幸《孤味》能受邀在香港國際電影節擔任開幕片！這是我們第一個受到國際影展肯定的活動！消息傳來，給攝製團隊非常大的鼓舞，透過電影的力量，相信這個講述家庭間包容與原諒的故事，無論去到哪裡都會令觀眾熟悉動容，希望很快大家可以在大銀幕上看到！」

《孤味》導演許承傑更開心地說：「這次能夠入選開幕片非常地榮幸。希望疫情盡快落幕，讓《孤味》能早日與香港觀眾見面，傳遞我們溫暖的支持。」電影11月6日上映。

(中時 )