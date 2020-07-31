公視《音樂萬萬歲4》本週將播出「搖籃曲＋父親之歌」專題，邀請舞思愛、許仁杰及許富凱分享生命中的親情故事。許富凱在節目中演唱楊宗憲的〈爸爸親像山〉時，便把自己的人生經歷投射進去，唱出典型不擅言辭、壓抑的爸爸，他憶起小時候一邊上學一邊練唱的時光，父親規定他每天回家要練歌2小時，看得比作業還重，現在回頭看，格外感謝父親當時的緊迫盯人。

參加歌唱選秀節目而走紅的原住民歌手舞思愛，這次帶著小小神秘嘉賓，愛女鍾艾・舞思愛，一同合唱張懸的經典歌曲〈寶貝〉，亦帶來輕快的阿美族古調歌謠。年僅3歲的女兒萌度爆表，舞思愛也時常在臉書分享與女兒的互動，吸引一票「艾艾粉」，童言童語的她這次與母親在台上表演完全不怯場，頗有大將之風，連主持人馬世芳都忍不住直喊：「真的好可愛喔！」聊到生兒育女，舞思愛自曝女兒出生後，有長達9個月的時間無法好好睡覺，「當時能感動的點很多，只要一聽到療癒的歌曲，眼眶就會立馬泛淚」。

準新手爸爸許仁杰在節目中帶來杜德偉的〈一起看月亮〉，還獻唱周華健的〈親親我的寶貝〉，除了唱出自己準爸爸的心境外，更是期盼能用音樂與愛來感染孩子。另外，許富凱更是首次在螢幕前演唱二姐江蕙的經典歌曲〈你說的話〉，在認真解讀歌曲後，有了「要活在當下」、「愛要說出來」的體悟，但當主持人馬世芳提議回家擁抱父親時，緊張得整個人坐不住，慌張說道：「我可能要再調適一下。」他說自己現在都用LINE與父親聯絡，「爸爸每天早上都會傳長輩圖給我」，允諾主持人馬世芳會試著傳抱抱貼圖，再翻拍給他看，兩人共勉之。

(中時 )