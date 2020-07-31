15年前個性內向的林煒倫，毅然決然的加入能挑戰高薪的永慶房屋擔任房仲經紀人，現在林煒倫不僅蛻變成深受客戶信賴的專業房仲經紀人，更贏得今年「新北市傑出不動產經紀人」的殊榮！

站上舞台領取獎座後，林煒倫忍不住分享：「感謝生命中的『3個人』，讓我對房仲生涯持續充滿熱情，也讓我知道，成功真的沒有捷徑，靠的就是不斷的練習，讓自己從什麼都不會的白紙，成為優秀的經紀人！」

學長教我不要放棄！ 成功沒有捷徑 反覆練習翻轉人生

「幸好沒有放棄！」林煒倫笑著回憶：「因為我不太會說話，再加上身為新人難免緊張，剛開始帶看時，不只屋況說不清楚，也沒有自信為客戶分析房屋的優缺點及提供建議，真的有點挫折！」好在當時指導他的學長鼓勵他要相信團隊也要相信自己，「還沒努力過，怎能知道自己辦不到！」

林煒倫聽從學長的建議，帶看時記下服務互動的過程，結束後第一件事條列記錄，確認是否有任何細節忘了向客戶說明、或是介紹不清楚的地方，再反覆練習介紹物件的方式。透過反覆練習，林煒倫扭轉原本不善言詞的個性，也打開了通往成功的道路，漸漸地，林煒倫不僅開始成交，成績也越來越好，更登上了永慶房屋的業績排行榜，門店的牆上一字排開的獲獎紅背帶，正是林煒倫成功的證明！

林煒倫感性地說：「加入永慶，會有專屬師父、學長帶領入行，幫助新人邁向成功，我今天的成就也都要感謝當年要我不要放棄、教會我『反覆練習就能翻轉人生』的學長。」

永慶房屋林煒倫感謝公司、團隊夥伴，才能夠贏得肯定。

努力讓她更幸福 在永慶成為幸福「班對」

「愛的力量超越你的想像，擁有幸福的家庭，奮鬥更有目標！」對愛家的林煒倫來說更是如此！林煒倫分享：「24歲時為了提升生活品質投入房仲業，全副心力都只在思考如何精進實力，對成家沒有想法，沒想到我的女神就在眼前，遇到了在永慶擔任秘書的她，交往四年後總算娶回美嬌娘！」

有別於一般職場有「辦公室戀情」禁忌，希望員工能在公司完成「五子登科」圓滿人生的永慶房屋，不僅不阻止「辦公室戀情」，更鼓勵員工在永慶找到人生的另一半！林煒倫分享：「夫妻都在同一個公司，對彼此的工作狀況都很了解，更能互相扶持與鼓勵！因為老婆和我一起在永慶打拼，理解我工作中的點點滴滴，讓我上班更有衝勁，更是伴隨我走下去的重要動力之一。」

永慶房屋翻轉房仲高工時的政策「彈性工作8小時」，也讓林煒倫夫妻有更充裕的時間享受生活，打造屬於他們的甜蜜生活。林煒倫笑說：「我現在最幸福的就是休假跟老婆遊山玩水、大吃美食！」

「傑出不動產經紀人」林煒倫，入行四年後在永慶遇到人生另一半成為「班對」幸福成家。

客戶肯定的眼神 是我服務的原動力

工作最大的動力是贏得成就感，林煒倫的成就感來自「客戶肯定的眼神」！林煒倫分享:「我曾服務過一位從嘉義北上幫女兒找房的單親媽媽，買賣雙方碰面洽談，卻因價格差距太大，討論很久讓這位媽媽錯過了回嘉義的車，看著她擔憂隔天無法準時上班，我立刻與主管說明，開車載客戶回嘉義！儘管當下沒有幫她買到想要的房子，她充滿感激與肯定的眼神，讓我知道她感受到我為她努力的誠意，更讓我相信，只要真誠服務，客戶一定感受得到！」

林煒倫協理補充：「加入永慶房屋已15年，常有同事與朋友問我堅持下去的秘訣，我都毫不猶豫的回答『是客戶肯定的眼神！』那個眼神，點燃我的服務熱情，更支持著我持續為客戶提供更優質的服務，幫更多客戶圓夢成家。」

永慶房屋林煒倫屢創佳績，透過反覆練習扭轉內向木訥的個性，成功翻轉人生。

(中時新聞網)