演藝圈許多藝人受僵直性脊椎炎所苦，周杰倫、浩子都是病友，何嘉文日前上《聚焦2.0》自曝也是僵直性脊椎炎病友，發病時背部就像火在烤，痛到無法入眠，且下床只能用滾的，靠媽媽在床下當肉墊。

剛有病兆時背部非常疼痛，且走路左腿無法施力，只能靠右腿支撐，起初以為只是運動鐵腿。一天早上起床竟無法起身，也沒有力氣下床，何嘉文嚇壞了大喊：「媽媽救我！」媽媽趕緊過來，要何嘉文用滾的下床，自己當肉墊在床下接住女兒。何嘉文趕緊就醫，醫生確診為僵直性脊椎炎。

節目上同樣受僵直性脊椎炎所苦的蘇上豪醫生，也分享自己發病時起床就要花30分鐘，目前僵直性脊椎炎無法根治，只能靠復健和吃止痛藥。何嘉文在節目現場示範下床自救法，起床時會先滾到床上一個固定位置，做瑜珈的嬰兒式伸展，感覺身體肌肉放鬆後，再做貓式，就會比較容易下床。更多精彩內容請鎖定每週六、日晚間8點於年代新聞50頻道《聚焦2.0》

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