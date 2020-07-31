林輝瑝（左）在片中大方向王渝屏告白示好。（双喜電影提供）

女星陳怡叡（Yuri）在校園電影《哈囉少女》中飾演高校少女風雲團領頭，常會群聚在洗手間交換校園花邊新聞，大聊特聊其他同學超私密話題，有場戲是飾演她死對頭的姚亦晴衝入女廁找她對質，一場下課10分鐘的少女心機劇場一觸即發。

片中在女廁裡大吵特吵的陳怡叡與姚亦晴，都不約而同認為女廁是全校最八卦的地方，姚亦晴說：「不是因為大家喜歡跑到那裡八卦，而是隔牆有耳，很多話都會被偷聽或是扭曲到。」電影中身為校草代表的林輝瑝，則記得男生最常交換八卦的地方是學校餐廳，他回憶說：「因為那時候比較好的幾個同學就會聚在一起，然後問說哪個女生長得比較好看，誰誰誰又交了女朋友或是換了對象什麼的。」電影8月7日上映。

而林輝瑝最難忘的八卦竟是認識的女同學突然升格為人妻，「聽到身邊的朋友在這年紀準備要升格當人妻就非常的驚訝！」對於當時還是學生的他來說相當衝擊，到現在還是很難忘。電影8月7日上映。

(中時 )