日月光投控（3711）今（31）日召開線上法說會，展望第三季營運，集團預期封測業務營收將與第二季673.14億元相當，毛利率將接近首季20.1％。電子代工（EMS）營收及營益率表現，則將與去年同期505.99億元、4.1％相當。

法人以此推估，日月光投控第三季封測業務需求持穩高檔、可望優於去年同期，加上EMS業務步入需求旺季、營收可望季增近3成帶動下，合計集團營收可望季增雙位數百分比、挑戰歷史新高。惟因EMS貢獻提升、加上新台幣匯率走強，獲利能否續揚仍有雜音變數。

日月光投控表示，受惠市場需求強勁，上半年營運表現優於預期，但成長動能略受匯率因素影響。若以美元計價，上半年集團合併營收年增18％，其中封測營收年增23％，毛利率年增3.8個百分點、排除匯率影響為年增5.3個百分點。電子代工營收年增12％。

至於看好具長期發展潛能的焦點領域方面，日月光投控上半年以美元計價的扇出型封裝（Fan-out）年增68％、測試營收年增30％，系統級封裝（SiP）營收年增20％，並看好系統級封裝下半年成長動能將加速。

日月光投控財務長董宏思表示，集團上半年業績表現強勁，包括5G、人工智慧（AI）、高速運算（HPC）等市場應用需求仍相當健康，預期成長態勢可望延續至下半年，若無意外仍可望繳出逐季成長表現。

董宏思指出，隨著旺季需求顯現，電子代工業務將延續第二季的強勁成長態勢。不過，市場狀況瞬息萬變，包括授權禁令等貿易戰紛爭的不確定性因素仍在，仍可能影響封測業務表現，集團將積極面對挑戰、致力維持營運維持既有成長基調。

(時報資訊)