德國6月零售銷售額下滑，反轉了5月因解除防疫封鎖措施而出現的報復性反彈。

德國統計廳公布，6月零售銷售額較5月下滑1.6%，較5月的月增12.7%大幅放緩，但較市場預期的月減3.3%緩和。

與去年同期相比，德國6月零售銷售額成長5.9%，高於5月的年增 3.2%。

(時報資訊)