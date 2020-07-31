WiFi射頻IC廠立積(4968)今日舉辦法人說明會，第二季獲利創下歷史新高，立積上半年累計每股獲利3.66元，賺贏去年全年，展望全年，立積持續樂觀看待，對華為出貨也都很穩定，不受到美國禁售令影響，立積目前WiFi 6產品良率穩定提升中，長期目標還是擺在WiFi FEM(射頻前端模組)的全球市佔第二。

立積第二季營收11.96億元，季增加43.92%、年增加79.55%，單季營益率為16.83%，季增加10.35個百分點，稅後純益為1.84億元，季增加328%，年增加203%，每股稅後純益2.96元，創下歷史新高，單季毛利率為35.39%，相較第一季增加5.76個百分點。

累計立積上半年營收為20.27億元，年增加85.69%，稅後純益為2.27億元，年增加356%，上半年每股稅後純益3.66元，光是上半年獲利就已經賺贏去年全年，上半年毛利率為33.03%，相較去年減少5.29個百分點。

處長黃智杰今日表示，立積第二季WiFi、FM貢獻營收成長都達3成之多，其中WiFi 5(802.11ac)、WiFi 6的FEM(射頻前端模組)占比達69%，WiFi 6是從第二季才開始出貨，LTE則是受到疫情衝擊，出現下滑，另外，Cable Switch第二季出貨下主要一大原因也是因為東京奧運延期。

黃智杰表示，就整個2020年或是下半年來看，立積還是非常樂觀，全年毛利率還是抓在約35%左右，立積所關注的還是守穩毛利率、但更著重在擴展全球市佔率，上半年受到疫情影響的單也都回溫，客戶的需求力道還是很強，後端產能也積極趕上，截至第二季底已經有45台機台，短線計畫在擴增到60台，供需缺口希望第三季都可以補上，WiFi 6良率第二季也明顯相較第一季成長，本季有機會拉到和WiFi 5相同，至少要達到60%，目前WiFi 6訂單呈現供不應求。

黃智杰表示，WiFi 5目前還是營收貢獻主力，占比整體WiFi出貨約75%，WiFi 6占比則約25%，對於華為的WiFi Routers包括WiFi 5、WiFi 6目前都穩定出貨中，至於對華為手機的WiFi 5也都穩定出貨中，至於手機WiFi 6持續進行認證中，立積在海思平台上的認證，無論在耗電量、輸出功率上都是最好的，目前就客戶開案量來說，4G手機還是比5G少，他進一步說，就華為來說，Routers的出貨還是很穩定，但手機的出貨量確實有在掉，但美國禁止出貨華為對立積並無影響，主要就是因為華為已經走向多平台發展，立積的產品都是自主研發，並未使用到美國技術，目前華為占立積出貨約25%。

黃智杰表示，預計到今年底WiFi 6占整體公司營收占比有機會超過2成，至於要超過5成，預計要到2022年。

(時報資訊)