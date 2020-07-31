尖牙股FAAG四大巨頭昨晚公布財報優於預期，盤後大漲。國內唯一完全複製尖牙股指數的統一FANG+ETF（00757）長線看俏，今天開盤後，投資人追價買進，收盤上漲2.12%。

統一投信指出，這五年來的總報酬率，尖牙股指數累積報酬率高達313%，費城半導體指數249%、那斯達克100指數148%，長期下來的差距甚至有二倍之多。透過風險與報酬數值客觀比較發現，尖牙股指數波動風險並不如想像中那麼高，但是長期為投資人創造超額報酬的能力卻相當高，對於目標追求最大投資效益的積極型投資人來說，是優選標的。

統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，儘管全球新增確診數持續創高，但股市投資人已經不太在意疫情，現在的資金行情可以用一句話形容，就是「錢比病毒多」。由於疫情受惠加上資金集中化效應，尖牙股成為美股上漲的主要貢獻者，建議看好美國科技股前景的投資人，可透過尖牙股ETF定期定額分批買進，長線布局。

(時報資訊)