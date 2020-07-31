晟德（4123）轉投資澳優乳業（HKG：1717）31日發佈，2020 年上半年盈利預告，預計 1-6 月營收達人民幣 37.8億元至 38.7億元，年成長 20.1%至 23.0%；歸屬母公司稅後淨利達人民幣 4億元至 4.2億元，年成長 53.6%至 61.3%。

若不計因衍生性金融工具公允價值變動產生虧損，本業稅後淨利為人民幣 5.66 億至 5.86 億元，年成長達 30.1%至 34.7%。

晟德表示，這是澳優連續第十六度發佈盈利喜訊，顯示自有品牌配方奶粉知名度與市場接受度持續拉升。

營運表現亮麗的澳優，為加速在大健康領域的佈局，且因應後疫情時代民眾對營養保健品的強烈需求，近日也正式推出重磅益生菌新品「愛益森」，進軍千億人民幣益生菌市場。

「愛益森」為錦旗生物集團（原豐華生技）研發、生產，未來將由澳優乳業旗艦羊奶粉品牌佳貝艾特的團隊掌舵銷售。

晟德表示，佳貝艾特已連續 6 年穩居中國進口嬰幼兒配方羊奶粉榜首，透過其完善而精準的銷售服務網絡，可望將「愛益森」打造為澳優乳業下一個明星產品。

(工商 )