大陸鉀肥市場延續持穩走勢， 而硫酸鉀貨源偏緊，部分區域價格有上調，其中，新疆國投羅鉀因維修工作進行，公司庫存下降且不會在9月底復產，市場預測，未來幾週硫酸鉀的價格可能會被推高，有利東鹼(1708)營運持穩推進。

大陸2019年初取消鉀肥出口關稅，全年出口量較2018年增加31萬噸，衝擊東鹼產品外銷市場表現，而今年初亦爆發新冠肺炎疫情，國際大宗原物料行情亦受到波及；第一季營收10.57億元，與去年同期持平，毛利率19.07％，獲利年減五成，EPS0.13元。

東鹼硫酸鉀年產量15萬噸，營收佔比45％；另有15艘船全輕便型船的散裝航運船隊，營收比約35％，純鹼貿易為20％。6月營收3.37億元，月增0.08％，上半年營收20.7億萬元，年減2.98％。

中國夏糧收成增加，農作物總產量增加，5月底到7月中旬農作物總產量年增120萬噸；市場預期，需求應從8月中下旬開始將有所回升。

散裝航運方面，東鹼15艘輕便型船船隊都以期約出租中，營運屬穩健。

此外，東鹼轉投資光通訊濾片廠東典光電(6588) ，持股約四成，平均每股持股成本約10.4元。5G通訊啟動，市場看好未來光通訊濾片需求量，有助增添收益能量。

(工商 )