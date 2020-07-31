金門連日來高溫不斷，各地景點依然遊人如織。（李金生攝）

外島金門今（31）日天氣晴朗，加上受東南風通過台灣山脈後沉降增溫影響，在中午12：45分出現39.1度，寫下金門氣象站建站16年以來的最高溫紀錄。不少揮汗如雨的民眾直呼金門比台灣「烤番薯」還要厲害!

今天中午休息時間，金門當地民眾感覺天氣特別的熱，很多汽車駕駛抱怨冷氣不涼，怎麼吹都是熱風，機車騎士更是被發熱的座墊燙得哇哇叫。不少人就拿金門地圖上的形狀像「狗骨頭」、「啞鈴」，在社群網站發文提醒親友注意高溫，不要因為「烤狗骨頭」的天氣中暑才好。

金門氣象站即時證實因為天氣晴朗，加上受東南風通過台灣山脈後沉降增溫影響，中午12：45分出現39.1度，打破金門氣象站建站16年以來的最高溫紀錄，紫外線指數也達到極危險級的12。

這也是金門氣象站所在的水頭測站，自2011年6月24日因「米雷」颱風外圍環流沉降的影響，出現38.4度高溫以來，再次寫下建站以來的新高紀錄。

另2019年8月9日，金門因受「利奇馬」颱風外圍環流沉降影響，也曾在金湖鎮的縣農試所合作站測得39.9度，金門歷年來僅見的最高溫。

金門氣象站主任曹嘉宏說明，連幾天金門外島的大氣環境仍以東南風為主，至於明天是否再創新高，則有待進一步觀察，民眾應做好防曬保護，避免皮膚和眼睛受到傷害。

(中時 )