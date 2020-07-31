美國智慧型手機龍頭蘋果周四(30日)盤後公布會計年度第 3 季財報，合併營收597 億美元、年增11%，每個部門與各地區營收都有成長，反應疫情對遠端作業需求強勁。此外，蘋果也宣布將拆分股票，將1股分成4股，這對於散戶來說是個好消息，但對道瓊指數來說卻是個大麻煩。

由於Q3往往是淡季，蘋果卻締造史上最佳Q3業績，超乎華爾街預期，並激勵盤後股價大漲逾6%，並突破400美元關卡，但因疫情衝擊經濟，導致前景不明朗，蘋果連續兩季不提供財測。

此外，蘋果也宣布將在 8 月 31 日起，將蘋果股票分割，從1股拆分成4股，若以400美元來換算，每股價格將降至100美元，這將吸引散戶更好進場買進蘋果股票。這也是蘋果第5次拆分股票，上次紀錄是在2014年，把1股拆分成7股，這使得蘋果被納入道瓊指數成分股，AT&T被剔除。

由於蘋果是目前道瓊指數股價最高的成份股，目前占整體權重10%，若分割成4分之1，將從第一降至第18順位，無論蘋果股價未來如何漲跌，對道瓊指數的重要性都會降低。

道瓊指數從3月低點以來上漲逾40%，標普500指數、那斯達克指數則是分別上漲45% 和 54%。由於標普500指數與那指編列指數是依照市值加權，所以蘋果拆分股票對其沒有影響。

(中時新聞網)