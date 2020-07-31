由金馬獎最佳男配角劉冠廷與金鐘獎得主李霈瑜（大霈）主演的愛情喜劇《消失的情人節》，為了製造前所未有的奇幻感，其中一場時間暫停的戲選在車水馬龍人聲鼎沸的信義區拍攝，飾演公車司機的劉冠廷，就在情人節那1天醒來後發現所有人都停止不動了，不論人、車、甚至是動物，全都在原地不動，只有他1人清醒遊蕩著。

拍攝該戲從凌晨4點到下午1點，封街六線道一路從松智路到松壽路，動員將近上百位工作人員，臨時演員也找了近百名，出動4、50台車，更出動空拍機拍攝，要讓觀眾在這一幕感受魔幻時刻。

現場所有的臨演都必須在導演喊Action時定住不動，只有劉冠廷可以自由來去，他直呼：「好像大型的整人節目喔！」這場戲一拍完，工作人員必須將現場復原，劉冠廷看大家忙著清理，自己也跟著幫忙搬運物品、收垃圾，並沒有因為自己是男主角而有任何偶像包袱，更讓工作人員倍感溫馨。電影9月18日上映。

(中時 )