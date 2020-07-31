昨（31）日蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）和谷歌（Google）母公司Alphabet，四大科技巨頭CEO接受國會議員一整天的「拷問」，之後美國最大四家科技公司，因為公布第二季財報優於華爾街預估，讓總市值盤後暴增2500億美元，突破5兆美元。瑞銀(UBS)交易主管俄卡新（Art Cashin）表示，一旦經濟適應新常態，對科技股的炒作將結束。

亞馬遜、臉書、蘋果和谷歌母公司Alphabet發布的財報都遠優於市場預期，推動盤後股價大漲，也帶動那斯達克指數大漲。這四家公司第二季的總營收達到2000億美元。目前這四大科技巨頭的總市值已突破5兆美元，占標普500總市值的20％。

科技四大巨頭的財報為瘋狂的美股提供了更上層樓的證據，表明這些公司的自動化、演算法優化、雲端等業務內容，新冠疫情不僅無法傷害他們，反而使其更蓬勃發展。

隨著資金瘋狂湧入科技股，躲避新冠疫情衝擊，科技股帶動美股歷史性回升。但瑞銀(UBS)交易主管俄卡新（Art Cashin）表示，以他數十年的經驗，這種炒作不會永遠存在，他認為科技股的價值與目前股價不成比例，市場給予過高的期待，表示這種狂熱漲勢到什麼時候結束很難說，但派對總有結束的時候。

此前諾貝爾經濟學獎得主保羅-克魯格曼(Paul Krugman)亦表示，在FOMO(害怕錯過)市場情緒的推動下看到了股票投資人的「狂熱」。

(中時新聞網)