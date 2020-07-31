市議員張彥彤日前因鉛中毒住院治療，秀出有多處針孔的雙手，他直呼「過程真的很痛苦」。（張彥彤提供／林欣儀台中傳真）

前台中市議長張宏年驚傳全家鉛中毒，他的兒子張彥彤在住院近一個月後、昨天出面說明家人病況，張彥彤表示，全家服用中藥保健已5、6年，日前他感覺肚子莫名腹痛、伴隨嘔吐感，就醫檢查卻找不出病因，後來檢驗重金屬含量才驚覺是鉛中毒，而父親是家人中情況最嚴重的、指數高達300多微克。

短短一個月暴瘦了9公斤，張彥彤現身服務處時精神狀況不錯，他拿起目前仍在服用的藥物「帶金速」說，7月初因莫名腹痛、感覺「肚子裡裝了顆保齡球」且全身多處不適就醫，立即被安排住院，經檢查後，發現多重器官發炎，卻始終找不到生病主因。

為了尋找病因，張彥彤說，他幾乎做遍各種檢查，連愛滋病檢測都驗了，最後才在重金屬檢驗中發現鉛指數高達80多微克，比正常值10以下要高出許多，接受治療後，要求家人也都一起接受檢驗，結果姊姊鉛指數50多微克，父親則高達300多微克，家中另3人都住院治療中。

「只在課本中看過的鉛中毒，沒想到會發生在自己身上！」張彥彤表示，為了徹底查出中毒原因，已經家人共用的鍋碗瓢盆、飲用水及各項保健食品、食物等，都交由衛生局帶回檢驗，若查出真正原因，將對業者提告並求償。

張彥彤也說，他目前仍持續服藥清除體內的鉛毒，而父親在住院治療後，原本感覺四肢無力、貧血的症狀也獲得改善，昨天還說「覺得頭腦變清楚了」，至於全家人身體因中毒導致的受損情況，還必須等待治療告一段落後檢驗才能確定。

(中時 )